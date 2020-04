18 trabalhadores agrícolas infetados com coronavírus em Tavira

Dezoito trabalhadores agrícolas que estavam isolados num armazém, em Tavira, estão infetados com Covid-19. Três estão internados no Hospital de Faro e os restantes quinze estão agora em isolamento numa tenda instalada no Parque de Feiras e Exposições de Tavira.O grupo de 26 trabalhadores estrangeiros, de nacionalidades indiana e nepalesa, terão viajado de Serpa para o Algarve, no início de março, e arrendaram um armazém para ficarem alojados.Um deles perdeu os sentidos no centro da cidade de Tavira e foi internado no Hospital de Faro. Outro foi assistido no centro de saúde. Foram sujeitos a testes e 18 tiveram resultado positivo. Dentro da tenda têm camas para dormir, local para tomar banho e estão a receber três refeições diárias através da Cruz Vermelha.