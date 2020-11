18 vítimas mortais por Covid-19 em Alhandra

Morreu mais uma utente do Lar da Associação do Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra, no concelho de Vila Franca de Xira, elevando para 18 o número de vítimas mortais devido ao surto de Covid-19, confirmou aofonte da autarquia. Trata-se de uma mulher de 100 anos, que faleceu no final da manhã de terça-feira. No Hospital de Vila Franca de Xira permanecem 12 utentes. Mais de quatro dezenas de pessoas continuam infetadas naquele lar.O provedor da instituição, José Alves, que foi um dos infetados, já teve alta. Há ainda a registar dois óbitos neste lar, mas não estão relacionados com o surto.