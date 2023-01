Há 188 jovens que foram retirados às famílias em 2021 e que prosseguiram os estudos no ensino superior. No espaço de um ano verificou-se um ligeiro aumento dos estudantes nesta situação, já que em 2020 eram 183.



De acordo com o relatório ‘CASA - Caracterização Anual da Situação de Acolhimento das Crianças e Jovens’, a Segurança Social promoveu a continuidade em termos de escolaridade em 92% dos menores que deram entrada no sistema de acolhimento familiar, entre 1 de janeiro e 1 de novembro de 2021.









