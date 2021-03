1881 doentes trocam hospitais por lares após receberem alta

Desde o início da pandemia (2 de março) até à última quinta-feira, 1881 pessoas, na sua esmagadora maioria idosos, tiveram alta social, depois de um período de internamento hospitalar. A falta de condições económicas, físicas, e, sobretudo, da rede familiar são as principais razões para o reencaminhamento destes pacientes que não podem regressar a casa ou à vida autónoma, apesar de já terem tido alta médica. Saem dos hospitais públicos para estruturas residenciais dos setores social e privado.









“Do total de 1881 altas sociais, 1185 (62 por cento) registaram-se entre novembro de 2020 e a passada quinta-feira. Os picos verificaram-se em novembro - com 303 altas sociais, maioritariamente no Norte do País – e em janeiro – com 294, mas sobretudo na região de Lisboa”, adiantou ao Correio da Manhã Catarina Marcelino, vice-presidente do Instituto de Segurança Social (ISS). Os últimos dados oficiais, referentes a 2017, davam conta de 709 pessoas sinalizadas pelos hospitais.

A pandemia é a principal responsável pela subida dos casos de alta social. Este “era um problema já reconhecido antes da pandemia, mas que se tornou mais urgente pela necessidade de libertar rapidamente camas dos hospitais”, explicou Catarina Marcelino. Segundo o Barómetro dos Internamentos Sociais, da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares (APAH), pouco antes do início da pandemia, a 18 de fevereiro de 2020, havia 1551 internamentos sem razões clínicas (excluindo estabelecimentos psiquiátricos), representando cerca de 8,7% do total dos doentes internados à data. Entre a primeira e a segunda fase da pandemia (em maio), a APAH registou que cerca de um em cada cinco doentes internados com Covid-19 permanecia no hospital por razões sociais, tendo a maioria mais de 70 anos.





A despesa com a transferência não está ainda contabilizado mas, lembrou ao CM a vice-presidente do ISS, “o internamento hospitalar também tem custos e o reencaminhamento para uma unidade estrutura residencial é uma questão de humanidade”.





Paralelamente, outras 19419 pessoas foram reencaminhadas para unidades de cuidados continuados também, desde o início da pandemia até à passada semana, mas este é um número que, segundo Marcelino, “se tem mantido constante”.