Três alunos com ação social escolar (escalão A) obtiveram 20 valores a sete disciplinas no final do ano letivo 2021-22. Segundo os dados do Infoescolas, 19% dos estudantes do ensino público que obtiveram 20 valores a pelo menos uma disciplina usufruem de ação social escolar.



Das 33 500 classificações internas máximas dadas pelas escolas, 6365 foram a estudantes com apoio económico, dos quais 1930 com o primeiro escalão.









