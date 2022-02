Lisboa conta com uma média diária de 19 mil bicicletas e trotinetas, de acordo com os registos dos 34 sensores da EMEL, colocados em vários pontos da capital. Diariamente circulam também meio milhão de automóveis na cidade.Estes ‘radares’ da Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa foram ativados a 9 de julho do ano passado, tendo já registado, até 17 de fevereiro, 4 258 162 velocípedes, apurou o CM junto desta entidade.