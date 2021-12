19 mortos e 5373 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção Geral da Saúde, o País regista desde o início da pandemia 18645 óbitos e 1190409 casos confirmados da doença.





Portugal contabilizou nas últimas 24 horas mais 19 mortos e 5373 novos casos de Covid-19.De acordo com o boletim epidemiológico da Direção Geral da Saúde, o País regista desde o início da pandemia 18645 óbitos e 1190409 casos confirmados da doença.

Nas últimas 24 horas mais 4205 pessoas recuperaram da doença, num total de 1106116 desde o início da pandemia.



A região de Lisboa e Vale do Tejo identificou mais 1783 novos casos; segue-se o Norte com mais 1549 infeções; o Centro com mais 1248; o Algarve com mais 482 e o Alentejo com mais 141.



As regiões Autónomas da Madeira e dos Açores registaram mais 140 e 30 casos, respetivamente.

Na distribuição dos óbitos, sete foram contabilizados no Norte, sete em Lisboa e Vale do Tejo, três no Algarve, uma no Centro e uma na Madeira.