A extensão de saúde de Lajeosa do Dão, freguesia com cerca de 1900 habitantes, está sem médica de família “há 15 dias e ainda sem substituição prevista”, revelou esta quarta-feira a Câmara de Tondela.









“A extensão de saúde continua sem dar uma resposta eficaz aos utentes, já que a médica de família está ausente há cerca de 15 dias e ainda sem substituição prevista, mesmo após o município ter alertado que esta se encontrava em final de tempo de gravidez e que deveria ser acautelada a sua substituição”, explicou, em comunicado enviado às redações. O executivo municipal considerou também que “não há qualquer preocupação das entidades de tutela em acautelar as situações que atempadamente são referenciadas” pela autarquia, “como é o caso da falta de médicos de família em locais já por si desprovidos de outros recursos”.

A Câmara lembrou ainda que, “há cerca de um ano, o Município de Tondela disponibilizou assistentes operacionais para as extensões de saúde do Caramulo e da Lajeosa do Dão.”