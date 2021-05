Até às 18h00 deste domingo foram vacinados mais de 53.500 docentes e não docentes e trabalhadores das respostas sociais, num total de mais de 61 600 inoculações.sabe que, de acordo com dados provisórios neste fim de semana foram, até às 18h00, administradas cerca de 191 mil vacinas, estimando-se que se possa alcançar as 200 mil inoculações.Recorde-se que este sábado foi alcançado um novo recorde diário, no total de mais de 129 mil inoculações.