Desde 2013 que não se aposentavam tantos professores como este ano. No total, são 1944 os docentes e educadores de infância que passam à reforma, 172 dos quais no próximo mês de dezembro.Nos últimos anos, é preciso recuar até 2013, ano em que a troika estava em Portugal, para ter tantos aposentados na Educação: nesse ano foram 4628 os professores a passar à reforma. Nos últimos três anos já se registou uma subida, e é previsível que nos próximos o número de professores que passam à reforma aumente, tendo em conta o envelhecimento da profissão – mais de 66 mil professores do ensino público têm 55 ou mais anos e apenas 738 têm menos de 30, de acordo com o Perfil do Docente 2019/2020.