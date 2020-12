198 milhões de euros de apoio para compra de passes

A ligação fluvial Seixal/Lisboa foi esta segunda-feira retomada pela Transtejo depois de interrupção, por 49 dias, para substituição do pontão. O ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Matos Fernandes, precisou que o trabalho de dragagens, colocação de estacas e novo pontão custou 620 mil euros, e avançou que a obra permite que “o cais do Seixal receba as dez embarcações elétricas adquiridas”.



O reforço do transporte público é uma prioridade no combate à poluição. João Matos Fernandes adiantou que, em 2021, serão canalizados 198 milhões de euros para o apoio à população na aquisição de passes. E recordou que, nos últimos nove meses de 2019, houve mais 77 milhões de utentes devido à redução do preço dos passes o que “permitiu retirar do ambiente 140 mil toneladas de CO2”. Para os utentes, a interrupção da ligação causou transtornos. “Tive necessidade de recorrer ao automóvel”, disse Susana Delfim, assistente operacional. A professora Célia Pé Curto explicou que “a ligação por Cacilhas era mais demorada”.



