Duas centenas de inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) estão esta sexta-feira de manhã concentrados em frente à Assembleia da República, em protesto contra a extinção do organismo, que os deputados debatem no interior.

Ao som da música de Jorge Palma que pergunta "Ai, Portugal, Portugal, de que é que estás à espera?!", os inspetores contestam a extinção do SEF e a divisão das suas competências por outros organismos policiais "sem sensibilidade" para os assuntos das migrações.