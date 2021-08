20 mil algarvios desempregados

Portimão, Loulé e Albufeira são os concelhos do Algarve com o maior número de desempregados, registando quase metade do total de pessoas inscritas nos centros de emprego da região, de acordo com dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), respeitantes a junho.No conjunto do Algarve, o número total de desempregados atingia os 20 030, o que representa um aumento de 154% em comparação com igual mês de 2019, segundo as contas feitas pelo ‘Jornal de Negócios’. Já em relação ao mês homólogo do ano passado registou-se uma quebra de 23,4%.Os concelhos com maior número de desempregados são os mais turísticos do Algarve, o que traduz o duro impacto da pandemia na principal atividade económica da região. Portimão contabilizava 3464 inscritos no centro de emprego, Loulé 3111 e Albufeira 2828.Entretanto, Faro, apesar de ser o segundo município mais populoso da região, surge apenas em quarto em número de desempregados (2525), o que se explica, em grande parte, por ser na capital de distrito que se concentra uma grande parte dos serviços públicos.Segundo o IEFP, o desemprego, em junho, afetava mais mulheres (109 38) do que homens (9092). Por níveis de escolaridade, o grupo mais numeroso tem o Secundário.