20 mil motards a caminho do Vale das Almas no Algarve

Há sempre qualquer coisinha para preparar na véspera, mas já temos o conhecimento das anteriores 37 edições e posso garantir que vai estar tudo pronto e as pessoas a postos dentro do recinto quando abrirmos as portas aos milhares de motociclistas".A garantia foi dada aopor Armando Serro, membro do Moto Clube de Faro, que organiza a 38ª edição da Concentração Internacional de Motos, que arranca esta quinta-feira e termina na manhã de domingo.Vão ser quatro dias de muita animação à volta de motas no Vale das Almas, na freguesia do Montenegro, em Faro. É aqui que serão recebidos os mais de 20 mil motards que vão participar na mítica concentração.O evento tem dimensão internacional e muitos dos participantes são estrangeiros. "Normalmente, quem nos visita em maior quantidade são os espanhóis, cujo número costuma estar muito perto do número de portugueses. Para além disso recebemos também muitos ingleses e alemães", realça ainda Armando Serro.E é mesmo para agradar à maior parte das nacionalidades dos motards presentes que o cartaz foi elaborado com bandas não só portuguesas, mas também espanholas, britânicas e holandesas. Também as sonoridades são muito ecléticas e vão desde o rock, ao blues, passando pelo gospel e até fado.A segurança é um dos fatores a ter em conta nestes dias devido às milhares de motos que quase ‘invadem’ a cidade de Faro.Ainda assim, os últimos anos têm sido praticamente isentos de incidentes e o objetivo é manter a estatística. "Nós fazemos um trabalho exaustivo de preparação com as autoridades - PSP e a GNR - para precaver potenciais problemas na circulação e estacionamento.Desde que sejam cumpridas todas as ordens e o que está estipulado, não vamos ter problemas de maior. Mas o que queremos mesmo é que quem nos visite que deixe os problemas para trás e se divirta", finaliza Armando Serro.38 é o número de edições da Concentração Internacional de Motos de Faro. O evento arranca esta quinta-feira e vai decorrer até domingo na zona do Vale das Almas, junto ao aeroporto, onde o universo motard se vai reunir naquele que é um dos maiores encontros do género na Europa.A inscrição para os quatro dias custa 45 euros, dando direito ao local para acampar, material alusivo ao encontro (que conta com um saco de inscrição contendo a t-shirt oficial, medalha, autocolante e ainda senhas de refeição), bem como a possibilidade de ganhar, durante um sorteio, uma moto e uma estadia de uma semana em Daytona, nos Estados Unidos.Os participantes inscritos têm direito a autocarro gratuito desde o recinto da concentração até à cidade de Faro e vice-versa, a partir da manhã desta quinta-feira até à manhã de domingo.Para além da música, o evento terá shows surpresa, bar abertos durante 24 horas, um bike show, stands para venda de merchandising e de tatuagens, uma feira, um concurso de tatuagens e um espetáculo da miss t-shirt molhada.Além do palco principal, há ainda um secundário, onde a música se prolonga durante a madrugada, seja com bandas ao vivo ou com DJ.A festa dos motards começa esta quinta-feira, às 21h30, com a música dos Íris e da banda Cais Sodré Funk Connection no palco principal.Sexta-feira, a animação vai ficar a cargo da fadista portuguesa Gisela João, da banda Celtas Cortos, de Espanha, e da banda Jack & Elwood, oriunda do Reino Unido. Estão previstos ainda shows surpresa.Durante o dia de sábado, a animação no recinto começa com a eleição da Miss Faro, entrega de prémios do Bike Show e espetáculos de striptease.Em palco, vai estar o coro português Saint Dominic’s Gospel Choir, com música gospel, e a banda de metal holandesa Within Temptation. A noite termina com a banda Amor Electro.A festa termina no domingo com a entrega de prémios aos participantes e o já tradicional desfile de motos pelas ruas da cidade de Faro. São esperadas milhares de viaturas de duas rodas, desde as mais potentes até às mais improvisadas.O desfile é também a altura em que os motociclistas se vão despedir da cidade algarvia.Para precaver qualquer eventualidade, foi instalado um centro médico dentro do recinto e existem várias equipas de socorro preparadas.A PSP e a GNR garantem a segurança no exterior do recinto. Para garantir a segurança no interior foi contratada uma empresa privada.