20 mil profissionais de lares no Norte vão fazer testes ao coronavírus até ao início de maio

As autoridades esperam concluir até ao final da primeira semana de maio testes de diagnóstico de covid-19 aos cerca de 20 mil profissionais das estruturas de apoio aos idosos na região Norte, anunciou este sábado a ministra da Saúde.

Marta Temido falava durante a conferência de imprensa diária sobre a covid-19 em Portugal, recordando que, nos últimos dias, a estratégia do Governo passou por testar todos os profissionais que trabalham em unidades da rede de cuidados continuados integrados ou em estruturas residenciais para idosos, num total de 60 mil indivíduos.

Tendo em conta que "os recursos têm limites", as autoridades optaram por começar os testes aos profissionais que trabalham nas instituições localizadas na zona de influência da Administração Regional de Saúde do Norte.





