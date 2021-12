20 pessoas multadas no Aeroporto de Lisboa por não apresentarem teste à Covid-19

Dos 29 voos vindos de países do espaço Schengen foram multadas 20 pessoas por não apresentarem teste à Covid-19, tendo sido encaminhadas para a realização do teste no aeroporto de Lisboa.



Metade dessas pessoas já testaram negativo. As outras dez aguardam resultado.

Além das multas aplicadas aos passageiros, também a companhia aérea que realizou o voo será multada.



O montade mínimo da coima para as companhias aéreas é 20 mil euros e 300 euros para os passageiros.





O SEF já controlou 25 voos e disse que o fluxo no aeroporto tem sido "normal", apesar dos constrangimentos.Só foi registada uma situação em que o passageiro nao cumpria os requisitos e legais e foi obrigado a fazer teste tendo dado negativo