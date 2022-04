200 estudantes protestam contra assédio sexual e moral em frente à reitoria da Universidade de Lisboa

Cerca de 200 estudantes manifestaram-se esta quinta-feira contra o assédio sexual, moral e discriminação em ambiente estudantil em frente à reitoria da Universidade de Lisboa.

De acordo com uma das organizadoras do protesto, Inês Novak, "o objectivo é consciencializar a comunidade académica sobre esta situação e tentar que não seja só um momento mediático". "É bom ver os estudantes a manifestarem-se e reivindicarem", destacou.

"É importante começar a ter uma atitude mais ativa sobre este problema, de forma a arranjar mais soluções", reforçou a organizadora.

Este problema, de larga dimensão, "é real" e tem de ser denunciado. "Nós arranjámos uma forma da vítima fazer uma denuncia anónima" nas redes sociais, destacou Inês Novak.

Espera-se com este protesto que as instituições aceitem as denuncias e criem orgãos para tratar este problema.