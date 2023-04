O padre Edgar Clara, antigo porta-voz do Patriarcado de Lisboa, considera escandaloso o pagamento por parte da Igreja de 200 mil euros à Comissão Independente que elaborou um relatório onde validou 512 testemunhos de menores vítimas de abusos sexuais. “Acho que é escandaloso se o trabalho que eles fizeram não for um trabalho de assessoria e for um trabalho para no final dizerem ‘eles não têm em conta as vítimas’”, referiu, ao que acrescentou: “É dinheiro deitado ao lixo se nós nos centrarmos apenas e só na necessidade de afastar o padre A, o padre B, o padre C a partir de queixas anónimas e não nos centrarmos no que é realmente importante: que há pessoas que estão a sofrer.









