Dos 600 mil computadores que foram pagos no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, há ainda cerca de 200 mil que estão por entregar. “Há dois motivos essenciais pelos quais os equipamentos não foram levantados; na pandemia, alguns pais compraram computadores porque sabiam que os do Ministério da Educação iam chegar tarde, por outro lado, estes computadores não estão abrangidos pelo seguro escolar e os pais tem medo que os filhos os possam danificar”, salienta Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Escolas Públicas.









“Estes computadores são um empréstimo. Depois têm de ser devolvidos e é muita responsabilidade. Se o seguro escolar abrangesse o uso destes computadores, penso que a maioria dos pais iria levantá-los”, acrescenta.

Segundo um relatório do Tribunal de Contas, até ao final de março deste ano, tinham sido entregues 589 mil portáteis a alunos e 93 mil a professores.