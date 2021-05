Estão identificadas as áreas geográficas onde se verifica uma carência de médicos. Em despacho, o Governo define 37 especialidades clínicas e um máximo de 200 lugares com direito a este incentivo pecuniário, que é de mil euros nos primeiros seis meses de trabalho, de 500 euros até terminar um ano e de 250 euros no período posterior.









O total de vagas a preencher está repartido por unidades de saúde de 18 áreas geográficas. A Norte abrange unidades de Trás-os-Montes e Alto Douro e Nordeste. No Centro: Baixo Vouga, Médio Tejo, Santarém, Cova da Beira, Leiria, Oeste, Castelo Branco, Guarda e Tondela / Viseu. A Sul são abrangidas as unidades hospitalares de Barreiro / Montijo, Setúbal, Litoral Alentejano, Norte Alentejano, Évora, Baixo Alentejo e Algarve.

Reconhecendo que no setor da saúde existem assimetrias geográficas na distribuição de médicos, o Governo atribui aos profissionais que se candidatem a estes postos de trabalho, além do acréscimo da remuneração, um reforço de dois dias de férias, a possibilidade de participação em atividades de investigação clínica e maior facilidade de mobilidade para os cônjuges.





A medida abrange incentivos para diferentes especialidades como anatomia patológica, anestesiologia, angiologia e cirurgia vascular, cardiologia, cirurgia geral, cirurgia maxilofacial ou cirurgia pediátrica.

uma em cada quatro vagas por preencher



Em anteriores concursos para a colocação de médicos com incentivos, 25% das vagas ficaram por preencher, revelou o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, Roque da Cunha.





valor de incentivos não muda desde 2015



O regime de incentivos para médicos colocados em zonas com falta de profissionais de saúde é de 2015, não tendo sido alterado, diz o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães.