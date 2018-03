Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PS, PSD e CDS chumbam Carnaval como feriado obrigatório

Os votos do PCP, BE, PEV e PAN foram insuficientes para aprovar os dois projectos.

13:52

O PS juntou-se esta sexta-feira ao PSD e CDS para chumbar dois projetos de lei, do Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) e do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN), para tornar feriado nacional a terça-feira de Carnaval.



Dois meses depois de terem baixado à comissão sem votação, para se tentar um consenso, os votos do PCP, BE, PEV e PAN foram insuficientes para aprovar os dois projectos.



A consagração da terça-feira de Carnaval como feriado obrigatório - para a qual é necessária uma alteração ao Código de Trabalho - foi discutida em plenário da Assembleia da República, em 11 de Janeiro.