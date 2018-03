Os profissionais estão de quarentena e já fizeram análises.

Por Ana Silva Monteiro | 19:14

Vinte profissionais de saúde do Hospital de Santo António, no Porto, apresentam sintomas de sarampo, depois de terem contactado com um doente não vacinado contra a doença.



Os profissionais estão de quarentena e já fizeram análises, que vão ser encaminhadas para o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge. Os resultados só deverão ser conhecidos dentro de 24 horas.

Para já e enquanto se estiverem a fazer analises apenas os doentes tem critério de isolamento.