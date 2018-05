Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

'Jackpot' de 74 milhões de euros no próximo sorteio do Euromilhões

Para Portugal veio um terceiro prémio no valor de 21 mil euros.

21:06

Não houve totalistas no sorteio desta terça-feira do Euromillhões. Vai estar em jogo um 'Jackpot' de 74 milhões de euros na próxima sexta-feira.



Já é conhecida a chave vencedora do sorteio do Euromilhões desta terça-feira.



A chave sorteada do Euromilhões desta terça-feira é composta pelos números 6, 11, 20, 38 e 43.



As estrelas 2 e 4 completam a combinação que vale o primeiro prémio do sorteio.



Nota: esta informação não dispensa a consulta da lista oficial