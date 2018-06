Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trabalhadores da Transtejo e Soflusa cancelam greves de segunda e terça-feira

Paralisação havia sido motivada pela "paragem total da negociação do Acordo de Empresa".

Por Lusa | 17:25

Os plenários de trabalhadores da Transtejo e da Soflusa decidiram esta sexta-feira cancelar a greve marcada para segunda e terça-feira, de acordo com o presidente da Fectrans - Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações.



Os trabalhadores da Transtejo, que fazem as ligações fluviais entre o Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão e Lisboa, marcaram greve para os dias 11 e 12 de junho, enquanto os da Soflusa, que faz a ligação entre o Barreiro e Lisboa, agendaram uma paralisação para o dia 12 de junho.



A greve foi motivada pela "paragem total da negociação do Acordo de Empresa (AE)", em que se pretende a valorização salarial dos trabalhadores da empresa.