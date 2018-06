Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Primeiro prémio do Euromilhões saiu no estrangeiro

Já é conhecida a chave vencedora desta sexta-feira.

20:57

A chave sorteada é composta pelos números 8, 19, 32, 43 e 46.



As estrelas 2 e 8 completam a combinação que vale o primeiro prémio do sorteio.



O primeiro prémio saiu no estrangeiro. Portugal conseguiu apenas cinco quartos prémios, no valor de mais de 1900 euros cada.



Além disso, houve sorteio do M1LHÃO que ofereceu cinco prémios.