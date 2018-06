Temperaturas acima dos 30 graus deixam distritos sob aviso amarelo

IPMA alerta para sete localidades de Portugal Continental.

07:34

Esta segunda-feira, são sete os distritos de Portugal Continental sob aviso amarelo devido às temperaturas elevadas.

Segundo avança o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, os distritos de Braga, Porto, Leiria, Portalegre, Évora, Setúbal e Beja estão sob aviso amarelo até às 21h00 de terça-feira, devido à persistência das temperaturas máximas elevadas.



Para dar as boas-vindas ao verão (que chega a 21 de junho), as temperaturas previstas para esta segunda-feira, segundo a mesma fonte, são bastante elevadas.



Lisboa conta com temperaturas a rondar os 36 graus, 29 no Porto e Guarda, 38 em Setúbal e 30 graus em Faro.