Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chuva vai continuar a cair

Verão marcado por tempo chuvoso vai prosseguir esta semana.

08:33

A chuva vai continuar a marcar o estado do tempo durante esta semana, em especial nas regiões Norte e Centro.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, esta segunda-feira é esperado céu geralmente muito nublado em todo o território de Portugal continental.



No Norte e no Centro, as previsões apontam para períodos de chuva ou aguaceiros, diminuindo de intensidade e frequência a partir do final da tarde. Na região Sul e na grande Lisboa são esperados períodos de chuva fraca ou aguaceiros fracos até final da manhã.



A intensidade da chuva deve diminuir a partir de terça-feira no Norte e no Centro, mas são esperados aguaceiros nestas regiões pelo menos até quinta-feira. Já no Sul, a partir de terça-feira já não é esperada qualquer precipitação, embora o céu deva continuar nublado, em especial durante a manhã.



As temperaturas máximas esperadas para terça-feira são ainda baixas para a época, com 21 graus no Porto, 24 graus em Lisboa e 26 graus em Beja e Faro.