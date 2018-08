Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Enfermeiros avançam para greve nacional

Sindicatos dos enfermeiros marcaram um protesto para 20 e 21 de setembro.

Por Beatriz Garcia e Cláudia Machado | 01:30

Os sindicatos dos enfermeiros anunciaram esta quarta-feira, na sede da União Geral de Trabalhadores, em Lisboa, uma greve nacional para os dias 20 e 21 de setembro.



"Definimos um plano de greves até meados de outubro e estamos dispostos a suspendê- -las, caso o Governo responda" às propostas dos profissionais, garantiu a presidente da Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros, Lúcia Leite.



O "silêncio" do Governo, que se tinha comprometido a responder aos enfermeiros até 15 de agosto, levou a que os grupos sindicais avançassem para uma nova "forma de desenvolver lutas, que se vão intensificar", afirmou Carlos Ramalho, líder do Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal.



Para além do ajuste dos salários em função da formação académica e carreira, os sindicatos exigem uma "categoria na área de gestão que dê estabilidade às equipas e às organizações dos hospitais", referiu o presidente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, José Carlos Martins.



Ao CM, o dirigente da Federação Nacional dos Sindicatos de Enfermeiros, José Correia Azevedo, afirmou que não apoia a greve devido à divergência que existe com a Comissão Negociadora Sindical, relativamente à categorização da carreira em três funções: enfermeiro, especialista e diretor.



Protesto convocado por 4 sindicatos

A greve foi marcada pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), o Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (SINDEPOR), a Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros (ASPE) e o Sindicato dos Enfermeiros da Região Autónoma da Madeira (SERAM).



Protestos no Fundão e na Figueira da Foz

A greve convocada pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) teve ontem uma adesão de 100% no Hospital do Fundão - só os serviços mínimos foram assegurados - e de 80,76% no da Covilhã, segundo o balanço feito pelo SEP.



Já na Figueira da Foz, a administração do hospital distrital cifrou a adesão à greve dos enfermeiros naquela unidade de saúde em 62,7%. Já o sindicato apontou para uma adesão a rondar os 66%.



sindicatos da Federação Nacional dos Sindicatos dos Enfermeiros - o Sindicato dos Enfermeiros e o Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem - estiveram ontem ausentes da reunião, devido à falta de consenso com os restantes grupos.



Reunião com bastonária

A bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, reuniu-se ontem com alguns sindicatos e disse apoiar a greve convocada, mas acredita num acordo com o Governo.