Chineses contribuem para um quinto das receitas globais da indústria do turismo

129 milhões de chineses viajaram para o estrangeiro em 2017, mais 5,7% do que no ano anterior.

07:43

Os turistas chineses gastaram 221 mil milhões de euros no exterior, em 2017, o equivalente a um quinto dos gastos mundiais em serviços de turismo, segundo um relatório da Organização Mundial do Turismo divulgado esta terça-feira.



Os chineses gastaram mais em setores de nicho, incluindo degustação de whisky, atividades ao ar livre ou a ver a Aurora Boreal, destaca o documento.



O mesmo relatório revela que o total mundial faturado pela indústria do turismo ascendeu a 1,3 biliões de dólares (cerca de 1,1 biliões de euros), no ano passado.



No total, 129 milhões de chineses viajaram para o estrangeiro em 2017, mais 5,7% do que no ano anterior.



A China é o país mais populoso do mundo, com cerca de 1.400 milhões de habitantes.



A maioria dos turistas chineses fica por Hong Kong e Macau, as duas Regiões Administrativas Especiais da China, mas o Sudeste Asiático, Estados Unidos, Europa e Austrália atraem cada vez mais a nova classe média chinesa, numa vaga que beneficia também Portugal.



No ano passado, o número de chineses que visitaram Portugal cresceu 40,7%, para 256.735, segundo dados do Instituto Nacional de Estatísticas português.