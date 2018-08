Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Produção de óleo de canábis com investimento de cinco milhões de euros em Nelas

Presidente de Nelas cedeu um lote de terreno de cinco mil metros quadrados para se instalarem.

O município de Nelas cedeu um terreno a uma empresa que vai investir cinco milhões de euros na criação de uma "sofisticada unidade industrial" de produção de óleo extraído da planta de canábis, disse hoje o presidente de Câmara.



"Estamos a falar de um investimento de capital intensivo, o que é altamente benéfico para a nossa região, particularmente para o município de Nelas. Já temos muitas empresas de tecnologia, mas também muitas empresas de mão-de-obra intensiva e vimos isto com muito agrado, empresas tecnológicas de capital intensivo a instalarem-se aqui na região, o que é excelente", regozijou-se José Borges da Silva.



O autarca explicou à agência Lusa que se trata de uma empresa "de direito português, que foi constituída para concorrer ao programa Compete para os territórios afetados pelos incêndios", embora "os promotores tenham ligações à indústria farmacêutica norte-americana" e outros países.



"Têm grande experiência na indústria farmacêutica norte-americana, brasileira, belga. Portanto, são promotores internacionais que têm aqui um agente em Portugal e que pretendem fazer aqui um investimento no âmbito da envolvente internacional do aproveitamento desta planta para efeitos medicinais", a 'cannabis sativa', adiantou o autarca.



O investimento de cinco milhões de euros é para concretizar na zona industrial de Nelas, onde a autarquia, adiantou o presidente, cedeu um lote de terreno de cinco mil metros quadrados para se instalarem.



"O período de construção que foi apontado é o de que no prazo de um ano a empresa estará a funcionar", sublinhou.



Segundo o projeto apresentado à Câmara, "vão criar mais de duas dezenas de postos de trabalho qualificados, e a candidatura que apresentaram falava em licenciados nas áreas das engenharias químicas e do ambiente".



"Sei que eles foram conservadores relativamente ao número de postos a criar, porque depois têm as obrigações em termos comunitários e o que nos foi transmitido é que foram conservadores, o número de postos de trabalho poderá ser muito superior como demonstra a expectativa que eles têm de, passados dois anos, terem um volume de negócios superiores a cinco milhões de euros", especificou.



O investimento "destina-se à criação de uma sofisticada unidade industrial de produção de óleo CBD (cannabidiol), produto extraído da planta 'cannabis sativa', para efeitos medicinais e comercialização da indústria farmacêutica", e a produção será, "essencialmente, para exportar para países como os Estados Unidos, Brasil, México, Reino Unido e França".



Esta nova empresa vai juntar-se a cerca de 70 empresas já existentes na zona industrial de Nelas, que tem no município mais duas zonas industriais: a de Chão de Pisco, onde estão mais sete empresas, e em Canas de Senhorim, a zona industrial da Ribeirinha, que alberga mais de uma dezena de empresas.



"São três mil postos de trabalho, cerca de 50% da mão-de-obra ativa no setor secundário, ou seja, estamos a falar de três mil trabalhadores da nossa população ativa que ronda as 5.500 a 6.000 pessoas. Portanto, três mil estão no setor industrial do nosso município", contabilizou José Borges da Silva.