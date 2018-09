Para Portugal veio um terceiro prémio no valor de 21 mil euros.

A chave do Euromilhões desta terça-feira é composta pelos números: 5, 14, 28, 30, 47

As estrelas correspondem aos números: 4, 11



Um apostador acertou no primeiro prémio de 44 milhões de euros. Em Portugal, saiu um terceiro prémio no valor de 21 mil euros.



No próximo sorteio prevê-se um jackpot no valor de 17 milhões de euros.

