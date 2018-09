Não houve totalistas esta terça-feira.

20:47

As estrelas correspondem aos números 2, 3.



Nota: esta informação não dispensa a consulta da lista oficial.

Ninguém acertou na totalidade da chave do Euromilhões esta terça-feira. No próximo sorteio vai estar em jogo um jackpot de 36 milhões de euros.Em Portugal, o terceiro prémio saiu a uma pessoa, que leva para casa cerca de 43.204,61 euros.A chave vencedora do Euromilhões desta terça-feira tem os números