Salas portuguesas de cinema continuam a perder espectadores

No conjunto de todas as salas de exibição comercial do país, cada sessão de cinema teve em média 21 espectadores.

18:18

Até agosto, as salas portuguesas de cinema perderam 1,6 milhões de espectadores, o que significa uma quebra de 14,7% comparando com o mesmo período de 2017, revelou esta quarta-feira o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).



Segundo as estatísticas mensais divulgadas esta quarta-feira pelo ICA, as 558 salas da rede de exibição comercial tiveram 9,4 milhões de espectadores de janeiro a agosto, quando, no mesmo período de 2017, se registaram cerca de 11 milhões de bilhetes emitidos.



Em matéria de receitas de bilheteira, este ano contabilizaram-se 50,7 milhões de euros, menos 6,5 milhões de euros (uma quebra de 11,5%), comparando com o mesmo período do ano passado.



Em termos mensais, agosto foi o único mês deste ano que teve um ligeiro aumento de espectadores - cerca de 148 mil -, mas não os suficientes para atenuarem a tendência de quebra consecutiva de assistências nos cinemas portugueses.



