Administração do Hospital Gaia/Espinho diz não ter recebido nenhum pedido de demissão

Presidente do conselho de administração garante que não foi recebido "nenhum pedido de demissão de diretor de serviço".

14:39

A administração do Centro Hospitalar de Gaia/Espinho afirmou esta quarta-feira não ter recebido qualquer pedido de demissão das dezenas de diretores que se declararam demissionários numa carta em que protestavam contra "condições indignas" de trabalho.



O presidente do conselho de administração, António Alves, disse esta quarta-feira perante os deputados da Comissão Parlamentar de Saúde que não foi recebido "nenhum pedido de demissão de diretor de serviço com uma data e uma assinatura para poder ser despachado".



"Não há nenhum pedido de demissão apresentado", nem do diretor clínico, reforçou António Alves, que na audição requerida pelo CDS-PP insistiu que há uma estratégia para resolver os problemas do centro hospitalar e que depende essencialmente do começo da próxima fase de obras planeada.



Os deputados da comissão tinham ouvido na terça-feira os 52 profissionais demissionários, classificando como "legítimas" as suas pretensões de condições de trabalho mais dignas para a prestação de melhores cuidados de saúde aos utentes.



Esta quarta-feira, a deputada do CDS-PP Cecília Meireles, que terça-feira classificou de "impressionantes" os relatos que ouviu no hospital de Gaia, afirmou que havia "uma coisa muito estranha a passar-se", dizendo a António Alves que os diretores clínicos "ou não falam com o conselho de administração ou então o conselho de administração não os ouve ou acha que não têm razão".



Cecília Meireles salientou que o que interessa é se os problemas apontados "são reais ou não" e que "têm que ser tratados com verdade", lembrando que há queixas de "falta de camas e doentes a recusarem internamentos por não aceitarem as condições a que estão sujeitos".



António Alves admitiu que houve adiamento de cirurgias por falta de camas e classificou como "um calvário" o processo de requalificação do hospital em obras sucessivas, para as quais eram lançados concursos, mas que os concorrentes acabavam por recusar porque lhes era pedido para fazerem demasiado para o dinheiro que iriam receber.



Assim, o trabalho foi ficando incompleto de uma fase para outra.



Para o presidente do conselho de administração, a terceira fase de obras "é decisiva, urgente e resolve os problemas dos serviços", a braços com "problemas graves de instalações" e isso já foi dito aos diretores.



Acrescentou que já teve garantias da tutela de que a fase de obras seguinte pode avançar e que permitirá conseguir, quando terminada, aumentar o bloco operatório em oito salas, fazer serviços novos de gastroenterologia, broncologia, aumentar as urgências em metade do tamanho atual e dotar o serviço de neurocirurgia de mais 30 camas.



Quanto às necessidades de pessoal, estimou que são precisos "80 enfermeiros e 40 assistentes operacionais", notando que houve muitas saídas, muita emigração de pessoal que não foi sendo substituído.



António Alves afirmou esperar que a terceira fase possa começar a 31 de junho do ano que vem.



A 05 de setembro o presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos anunciou a demissão dos diretores e chefes de serviço do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNG/E).



Os 52 profissionais redigiram uma carta de demissão em julho, altura em que ponderaram demitir-se, mas só no início deste mês concretizaram essa intenção.



Em conferência de imprensa, no Porto, o diretor clínico demissionário José Pedro Moreira da Silva apontou então como causas para a demissão coletiva as "condições indignas de assistência no trabalho e falta de soluções da tutela".