Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Câmara de Lisboa suspende novos registos de alojamento local em cinco bairros

Madragoa, Castelo, Alfama, Mouraria e Bairro Alto são os bairros afetados.

Por Lusa | 17:51

A Câmara Municipal de Lisboa anunciou esta quinta-feira, em reunião privada do executivo, liderado pelo PS, que vai suspender novos registos de alojamento local nos bairros de Madragoa, Castelo, Alfama, Mouraria e Bairro Alto.



A informação foi transmitida aos vereadores durante a reunião que decorreu esta manhã, nos Paços do Concelho, através da apresentação de um estudo urbanístico do turismo em Lisboa, ao qual a agência Lusa teve acesso.



As restrições vão abranger as freguesias de Santa Maria Maior, Estrela e Misericórdia.



Em 4 de outubro, a Câmara Municipal de Lisboa anunciou que iria apresentar ainda este mês uma proposta de contenção para limitar a abertura de novos alojamentos locais.



O município estima que o regulamento municipal sobre esta matéria seja divulgado em novembro.



O diploma que permite às câmaras municipais e às assembleias de condóminos intervirem na autorização do alojamento local entra em vigor em 22 de outubro.