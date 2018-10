Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Euromilhões com jackpot de 36 milhões de euros na próxima terça-feira

Saiba quais foram os números sorteados.

20:51

Não houve totalistas no Euromilhões desta sexta-feira, sendo que haverá jackpot de 36 milhões de euros na próxima terça-feira.



A chave sorteada do Euromilhões desta sexta-feira tem os números 4, 9, 12, 31 e 43.



As estrelas correspondem aos números 5 e 8.



Em jogo, de primeiro prémio, esteve um jackpot no valor de 27 milhões de euros.



No M1lhão, foram dois os códigos sorteados: FZX 35327 e GGJ 09920.



Nota: Esta informação não dispensa a consulta da lista oficial