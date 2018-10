Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Euromilhões com jackpot de 58 milhões de euros na próxima terça-feira

Ninguém acertou na chave vencedora deste sorteio.

20:57

Não houve totalistas no Euromilhões desta sexta-feira, sendo que haverá jackpot de 58 milhões de euros na próxima terça-feira.



Para Portugal vieram cinco prémios de 3.370,14 euros.



A chave sorteada do Euromilhões desta terça-feira tem os números 1, 3, 29, 47 e 48.



As estrelas correspondem aos números 3 e 12.



No M1lhão, foram dois os códigos sorteados: GMP 24977 e GHF 04281.



Nota: Esta informação não dispensa a consulta da lista oficial