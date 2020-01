2019 foi o segundo ano mais quente de sempre

O ano de 2019 foi o segundo mais quente no planeta, logo a seguir ao ano de 2016, divulgou a Organização Meteorológica Mundial.A temperatura do ar média global anual para 2019 foi 1.1 °C acima da média no período de 1850-1900. Na Europa - de acordo com Copernicus Climate Change Service - 2019 foi o mais quente alguma vez registado, com uma anomalia de temperatura média do ar de 1.24 °C.Em Portugal, 2019 foi um ano classificado quente e seco, mas não figura entre os 20 com as temperaturas mais elevadas. Os dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) indicam que 1997 foi o mais quente, em Portugal, e 2017 o segundo mais quente. O IPMA observa que "verifica-se que nos 30 anos mais quentes, 20 ocorreram depois de 1990 e 12 depois de 2000", sendo que "o ano de 2019 é o 26º mais quente desde 1931". A temperatura mais alta, em 2019, ocorreu a 11 de julho em Alvega (Abrantes) com 43.1°C.Durante o ano de 2019 verificaram-se recordes de temperatura do ar, os quais foram acompanhados por eventos climáticos extremos, como ondas de calor, sem precedentes na Europa. O último ano e a década passada, foram caracterizados pelo aceleramento do degelo no Ártico (semelhante ao verificado em 2007 e 2016) com o consequente aumento recorde no nível médio do mar.