Não houve totalistas esta terça-feira no Euromilhões. Jackpot de 78 milhões no próximo sorteio

Para Portugal vieram dois terceiros prémios.

20:47

Não houve totalistas esta terça-feira no sorteio do Euromilhões. Em jogo, na sexta-feira, vai estar um jackpot de 78 milhões de euros.



Para Portugal vieram dois terceiros prémios, no valor de cerca de 30 mil euros, cada.



A chave vencedora do Euromilhões desta terça-feira corresponde aos números 9, 23, 29, 41 e 49.



As estrelas têm os números 8 e 10.



Nota: A informação prestada não dispensa a consulta dos resultados oficiais.