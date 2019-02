Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Turismo gerou 13,7 mil milhões de euros e 182 mil empregos na Região de Lisboa em 2017

Maioria dos turistas que visitaram Lisboa é proveniente do Brasil, França, Espanha, Estados Unidos da América, Alemanha, Reino Unido e Itália.

12:05

O turismo gerou em 2017 mais de 13,7 mil milhões de euros e foi responsável por 182 mil postos de trabalho na Região de Lisboa, revelou um estudo realizado para a Associação de Turismo de Lisboa (ATL).



As conclusões do estudo do impacto macroeconómico do turismo na cidade e na região de Lisboa, realizado pela consultora Deloitte, foram apresentadas esta segunda-feira.



De acordo com os dados, na região, em 2017, foram gerados direta ou indiretamente pela atividade turística mais 49 mil postos de trabalho relativamente a 2015, data do último estudo, e mais 54 mil face a 2005, quando a instituição encomendou a primeira avaliação.



A riqueza gerada na região situou-se em 2017 em 13,7 mil milhões de euros, enquanto em 2015 tinha sido de 8,7 mil milhões de euros, e, em 2005, de 3,8 mil milhões de euros.



Só na cidade de Lisboa, em 2017, o turismo foi responsável direta ou indiretamente por 93 mil postos de trabalho, mais 20 mil do que em 2015, e mais 26 mil do que 2005.



A atividade turística gerou, em 2017, na capital, mais de 10 mil milhões de euros de riqueza, mais quatro mil milhões do que em 2015, e mais oito mil milhões do que em 2005.



A maioria dos turistas estrangeiros que visitaram Lisboa é proveniente do Brasil, França, Espanha, Estados Unidos da América, Alemanha, Reino Unido e Itália, tendo gastado, em média, 161,1 euros por dia, numa permanência média de 2,3 noites na região.



O estudo identifica também os desafios da atividade turística na região, sendo o desenvolvimento dos transportes, do lado das políticas de mobilidade, e a diversificação dos produtos oferecidos, da parte dos operadores, dois fatores apontados.



O diretor da ATL, Vítor Costa, relaciona estes dois aspetos com o desafio maior de passagem a um "patamar diferente enquanto destino turístico": "É bom que a cidade de Lisboa tenha muita atratividade e seja âncora, mas queremos passar a um patamar mais vasto em termos territoriais, de um destino turístico que tem 550 mil habitantes para um destino turístico que tenha 2,8 milhões, que é a Área Metropolitana".



Vítor Costa sublinhou, em declarações à Lusa, que a "questão da mobilidade externa - o aeroporto, porque mais de 90% dos turistas chega de avião -, e da mobilidade interna" são essenciais para se ter "uma cidade a duas margens", num efeito que potencia também o investimento privado diversificado e descentralizado dentro da região.



"Para se ficar no Seixal, por exemplo, que é muito perto de Lisboa, é preciso que haja também hotelaria no Seixal, e isso implica investimento privado. O nosso território é pequeno, mas com muitos recursos. As pessoas precisam é de se deslocar, e de ter a noção que estarão sempre em Lisboa, dormindo em Almada ou em Setúbal. A marca principal será sempre Lisboa", sustentou.



De acordo com o estudo, há mais 21 mil quartos de alojamento local face a 2015 e mais 1.786 quartos de hotel, notando-se igualmente uma "melhoria da 'performance' operacional", com a taxa de ocupação a passar para 77,5% (71,7% em 2015) e o preço por quarto disponível (o chamado RevPar) a atingir os 77,7 euros, quando em 2015 era de 59,6 euros.



"Hoje temos maior rentabilidade da hotelaria, ao nível do indicador designado 'RevPar', que combina a ocupação com o preço, temos o melhor, de longe, do país, muito acima da média nacional, aproximando-se dos melhores exemplos europeus", salientou Vítor Costa.



O estudo indica ainda que 94% chegou de avião e que 92% visitou Lisboa em lazer, sendo que 76% o fez num registo de 'city & short break'. Cerca de 10,5% já visitou Lisboa mais do que uma vez.