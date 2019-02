Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Google e Microsoft entre os fundadores do Centro de Inovação do Turismo na Covilhã

Centro é dinamizado pelo Turismo de Portugal e visa desenvolver projetos de inovação e transformação digital no turismo.

Por Lusa | 12:17

As tecnológicas Google e Microsoft encontram-se entre os associados fundadores do Centro de Inovação do Turismo, que vai ficar sediado na Covilhã e que foi formalmente constituído na última semana, segundo anunciou esta segunda-feira o município.



Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, este município do distrito de Castelo Branco que foi escolhido pelo Governo para acolher o Centro de Inovação do Turismo lembra que o núcleo fundador é composto pela Amadeus, Ana Aeroportos, BPI, Brisa, Google, Microsoft, Millennium-BCP, NOS e Turismo de Portugal.



"Esta estrutura, de âmbito nacional e única no país, tem como o objetivo promover a inovação e o uso da tecnologia na cadeia de valor do turismo e contribuir para potenciar Portugal como 'hub' de inovação do setor", é referido.



O município informa também que está a concluir o processo de aquisição do edifício das antigas instalações dos CTT e da PT, local onde vai ficar instalado o Centro.



Citado na nota de imprensa, o presidente da Câmara da Covilhã, Vítor Pereira, refere que "estão criadas todas as condições para acolher este Centro que terá uma forte ligação à universidade, às escolas de turismo e aos centros de incubação, naquele que será um veículo transformador do turismo em Portugal".



Em janeiro, o ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, anunciou que esta estrutura ficaria na Covilhã e que visa permitir que neste setor seja "possível inovar e ter melhor práticas, quer em termos de produto, quer em termos de processos".



Enquadrado na estratégia "Turismo 4.0" e com uma forte componente de incubação e apoio a start-ups, este centro é dinamizado pelo Turismo de Portugal e visa desenvolver projetos de inovação e transformação digital no turismo.