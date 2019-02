Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sorteio do Euromilhões não teve totalistas. Portugal arrecadou um segundo prémio

Veja os números e as estrelas deste sorteio.

21:16

A chave vencedora do Euromilhões desta sexta-feira tem os números 3, 15, 29, 35 e 47. As estrelas correspondem aos números 3 e 4.



O sorteio não teve totalistas. Em Portugal saiu um segundo prémio no valor de 405 mil euros, entre outros. Em jogo estava um 'jackpot' no valor de 25 milhões de euros.



Nota: A informação prestada não dispensa a consulta dos resultados oficiais.