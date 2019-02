Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

ADSE vai apresentar "dentro de muito pouco tempo" tabela com preços fechados

Nas últimas semanas alguns grupos privados de saúde ameaçaram suspender as convenções com a ADSE.

12:38

A presidente do conselho diretivo da ADSE, Sofia Portela, disse esta quarta-feira no parlamento que "dentro de muito pouco tempo" irá apresentar aos prestadores de saúde privados a nova tabela do regime convencionado com preços fechados.



"A nossa expectativa é que dentro de muito pouco tempo estejamos em condições de poder apresentar uma tabela com preços fechados para dialogar com os prestadores e que esta tabela seja uma tabela que seja justa e equitativa", disse Sofia Portela na audição parlamentar de Saúde, onde esteve a ser ouvida a pedido do CDS-PP, BE e PSD.



A responsável garantiu que o conselho diretivo do instituto público que gere o sistema de saúde da função pública tem estado a fazer "um trabalho muito sério e muito rigoroso a preparar as novas tabelas" cujo objetivo é que os preços abertos deixem de existir.



Para o futuro, o caminho "deve ser diferente", disse Sofia Portela, defendendo que, "com preços fechados, a regra das regularizações deixa de fazer qualquer sentido" e que o rigor e a transparência "ficam assegurados".



Nas últimas semanas alguns grupos privados de saúde ameaçaram suspender as convenções com a ADSE, depois de o instituto público presidido por Sofia Portela ter exigido o pagamento de 38 milhões de euros em regularizações, por excesso de faturação.