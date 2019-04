Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Hospitais públicos fazem maioria dos atendimentos mas produção nos privados cresce mais

Privados tiveram em 2017 um acréscimo de 3,6% de cirurgias, 4% de internamentos e 4,5% de consultas médicas.

Os hospitais públicos continuavam em 2017 a ser os que mais atendimentos, cirurgias e internamentos faziam, mas foi nos hospitais privados que a produção mais aumentou, segundo dados estatísticos divulgados esta sexta-feira pelo INE.



A propósito do Dia Mundial da Saúde, que se assinala no domingo, o Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga esta sexta-feira alguns indicadores sobre a saúde relativos ao período entre 2007 e 2017.



No último ano analisado, os hospitais do Serviço Nacional de Saúde asseguravam mais de 80% dos atendimentos em urgência, mais de 70% de internamentos e cirurgias e cerca de 65% das consultas médicas.



"Todavia, tal como no ano anterior [2016], foi no conjunto dos hospitais privados que esta produção mais aumentou", refere o INE.



Os privados tiveram em 2017 um acréscimo de 3,6% de cirurgias, 4% de internamentos, 4,5% de consultas médicas e cresceram sobretudos nos exames e atos complementares, com mais 7,1%.