Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Apostador no estrangeiro ganha 'jackpot' de 44 milhões no Euromilhões

Saiba se hoje é o seu dia de sorte.

20:47

Um apostador no estrangeiro acertou na chave premiada do Euromilhões, esta terça-feira, no valor de 44 milhões de euros.



Para Portugal, os prémios mais altos foram um terceiro e quatro quartos, no valor de 34 mil euros - o terceiro - e dois mil euros para cada quarto prémio.



A chave sorteada esta terça-feira do Euromilhões corresponde aos números 18, 23, 27, 42 e 44.



As estrelas têm os números 2 e 7.



Nota: A informação prestada não dispensa a consulta dos resultados oficiais.