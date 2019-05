Portugal no conselho executivo da ONU-Habitat

Portugal tem a partir desta quinta-feira assento no conselho executivo da organização das Nações Unidas ONU-Habitat, uma escolha que aconteceu na primeira assembleia da organização, a decorrer em Nairobi, no Quénia."É uma responsabilidade, mas também um desafio, mas temos trabalho feito e provas dadas", disse à Lusa, a partir de Nairobi, a secretária de Estado do Ordenamento do Território e Conservação da Natureza, Célia Ramos.A responsável lidera a representação de Portugal na primeira assembleia da ONU-Habitat, que decorre esta semana em Nairobi e que termina na sexta-feira com a aprovação de uma declaração.Segundo a secretária da Estado, a reunião de Nairobi marca um ponto de viragem para novas práticas, novas orientações e novos órgãos de gestão, decorridos quatro décadas da criação do Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Urbanos.Além de Portugal, fazem parte do conselho executivo, do grupo da Europa Ocidental, a Espanha, a França, a Alemanha, a Suécia, a Turquia, os Estados Unidos e o Canadá. Outros blocos regionais também elegeram elementos para o conselho executivo.Célia Ramos disse à Lusa que a partir de agora pretende-se dar "mais proximidade e acompanhamento" na execução e operacionalização dos programas da ONU-Habitat, com a reunião do Quénia muito focada nos assentamentos informais, nas alterações climáticas e na inovação e energias renováveis.E considerou que o reconhecimento de Portugal se deveu a um trabalho do Ministério do Ambiente e do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Portugal, disse, vai insistir dentro da ONU-Habitat nos mesmos "pilares" da política do Ministério do Ambiente, que são a descarbonização, a economia circular e a valorização do território.Célia Ramos disse também que no âmbito da Assembleia Geral Portugal se reuniu com Timor-Leste e com os países africanos de língua portuguesa.O conselho executivo agora escolhido vai trabalhar nos próximos quatro anos.A ONU-Habitat foi criado em 1978 e é um fórum especializado das Nações Unidas dedicado à promoção de cidades mais inclusivas e ambientalmente sustentáveis. Compõem a assembleia todos os países das Nações Unidas.No âmbito da reunião, que começou na segunda-feira, o primeiro-ministro das ilhas Fidji, Frank Bainimarama, alertou para o perigo que representa as alterações climáticas, especialmente para as regiões insulares. "Se não controlarmos o aquecimento global será uma catástrofe", disse.Na reunião participam mais de 2.000 delegados.