Parcerias privadas no top da Excelência Clínica

Os hospitais de Vila Franca de Xira e de Cascais, ambos administrados em regime de Parceria Público-Privada (PPP) – o primeiro fruto de acordo com o Grupo José de Mello Saúde, o segundo sob gestão do Grupo Lusíadas Saúde – lideram o ranking de Excelência Clínica, entre 158 unidades públicas e privadas que integram o Sistema Nacional de Avaliação em Saúde (SINAS).De acordo com os dados da Entidade Reguladora da Saúde (ERS), os dois hospitais conquistaram nota máxima (três estrelas) em seis áreas clínicas.O Hospital de Vila Franca de Xira – cujo contrato de parceria cessa em 2021, após o Governo ter determinado a não renovação do acordo – submeteu 13 especialidades a avaliação. Já o Hospital de Cascais colocou 11 serviços da unidade à prova.A arrecadar nota máxima a três das 14 especialidades que submeteu a exame segue-se o Hospital de Braga: a unidade regressa ao Serviço Nacional de Saúde a 1 de setembro, após uma década de PPP gerida pelo Grupo José de Mello Saúde, encerra o pódio.Depois, classificada com igual número de estrelas, a primeira unidade dirigida pelo Estado: o Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães.No sexto e sétimo lugares estão colocadas as primeiras unidades de saúde privadas: os hospitais da Luz e CUF Descobertas, em Lisboa.Segundo o regulador, quatro em cada cinco hospitais nacionais cumprem os critérios para a prestação de cuidados de saúde de qualidade.O Hospital de Vila Nova de Gaia é o que tem mais áreas submetidas: 15, duas das quais com 3 estrelas.Das mais de 84 mil reclamações registadas no ano passado pela Entidade Reguladora da Saúde (ERS), 67% dizem respeito a unidades públicas.E são as instituições com internamento as que recebem mais queixas. O último relatório da ERS, ontem divulgado, mostra que apenas 23% das queixas respeitam ao setor privado.O documento revela ainda que 8,9% das reclamações dos utentes têm por alvo as unidades em regime de parceria público-privada.No total, as quatro unidades geridas neste regime tiveram cerca de sete mil reclamações. As cerca de 30 entidades do setor social registaram menos de 700 queixas.