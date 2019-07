Hospital de Évora com centro pioneiro para prestar cuidados cardiovasculares

O primeiro Centro de Responsabilidade Integrada (CRI) Cardiovascular do país, que integra cuidados cardíacos, vasculares e neurovasculares, está a "nascer" no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), num investimento de 2,5 milhões de euros."As obras estão feitas e os equipamentos estão instalados. Temos algumas valências a funcionar, desde este mês, e vamos abrindo outras", revelou esta segunda-feira à agência Lusa o diretor do novo centro, o cardiologista do HESE Lino Patrício.Segundo o médico, este novo modelo de gestão implementado através CRI vai permitir integrar os cuidados cardiovasculares (cardíacos, vasculares e neurovasculares) numa única unidade, o que é "pioneiro em Portugal"."Conseguimos criar um centro especial em Évora que vai servir todo o Alentejo e que é o primeiro Centro de Responsabilidade Integrada Cardiovascular do país", frisou o cardiologista, que também trabalha no Hospital de Santa Marta, em Lisboa.A presidente do conselho de administração do HESE, Maria Filomena Mendes, adiantou à Lusa que o hospital tem em fase de implementação, este mês, três CRI, ou seja, além deste, vão surgir mais dois, um na área Onco-Cirúrgica (igualmente inovador no país) e outro de Cirurgia de Obesidade (único no sul).Lino Patrício explicou à Lusa que o CRI Cardiovascular, que implicou um investimento a rondar os "2,5 milhões de euros", numa parceria entre a Siemens, a Universidade de Évora (UÉ) e a EDP Solidária, vai juntar "a investigação científica e a formação" dos profissionais e "uma melhor assistência aos doentes"."O CRI vai afiliar-se com outros hospitais, como o de Santa Marta, para trazer algumas técnicas também para o Alentejo e médicos que, pontualmente, venham fazer intervenções", disse.A unidade permitiu "criar uma segunda sala de hemodinâmica no HESE, o que permite ampliar a intervenção, não só cardíaca, mas também a intervenção na aorta, no cérebro e nos vasos periféricos", destacou.Em termos de equipamentos, "conseguimos adquirir um AngioTac, um TAC que permite fazer angiografias e que é topo de gama. É um TAC de 128 cortes e, fora de Lisboa, pelo menos a sul, não existe mais nenhum", revelou o clínico.As componentes da formação e da investigação científica são também importantes, tendo o HESE e a Universidade de Évora criado, já há algum tempo, o Centro de Inovação na Investigação e Formação em Doenças Cardiovasculares (CORE)."Vamos poder fazer investigação e formação, aumentar para o dobro o número de intervenções cardíacas e ter pela primeira vez a possibilidade de fazer no sistema público AngioTacs coronários e vasculares com um aparelho topo de gama e de muito alta definição que só existe em sítios privados em Lisboa", resumiu.Por isso, segundo Lino Patrício, o CRI Cardiovascular vai permitir que "os doentes de todo o Alentejo e até de fora da região possam vir" ao HESE para as intervenções de que necessitam.A equipa multidisciplinar, de aproximadamente 30 pessoas, "fundamentalmente gente da casa", inclui médicos de diversas especialidades cardiovasculares (cardiologia, cirurgia vascular ou neurorradiologia), que "vão trabalhar em conjunto, o que não é muito habitual em Portugal", assim como enfermeiros, técnicos e administrativos, disse o diretor."Esta ferramenta de gestão do CRI, que nos permite fazer mais desde que possamos remunerar melhor os profissionais, pode reativar este tecido humano que está a ficar escasso no Serviço Nacional de Saúde e quisemos, precisamente, criar este centro Cardiovascular no interior para mostrar que aqui e nos hospitais públicos também é possível fazer inovação e investimentos", argumentou o diretor.