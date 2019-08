Não houve totalistas no sorteio do Euromilhões desta terça-feira. No entanto, em Portugal saiu um terceiro prémio no valor de 22 mil euros.



Na próxima sexta-feira, estão em jogo 69 milhões de euros.





A chave sorteada consiste nos números: 12, 13, 29, 36, 38.

As estrelas correspondem aos números 4 e 12.

Nota: A informação prestada não dispensa a consulta dos resultados oficiais.

