Cerca de 24 mil professores colocados nas escolas públicas

Cerca de 24 mil professores ficaram esta sexta-feira colocados em escolas do Ministério da Educação, 13 mil deles no mesmo estabelecimento em que estavam no ano anterior, avança o Ministério da Educação numa nota à comunicação social enviada esta sexta-feira.Esta é a primeira vez que a lista de colocações de professores para o próximo ano letivo, 2019-2020, é divulgada um mês antes do início das aulas. O governo justifica esta decisão para que os docentes possam ter mais tempo para se prepararem para o inicio das aulas.

As listas são então referentes "à mobilidade interna, relativa a docentes do quadro (QA/QE e QZP1), e à colocação inicial, para os docentes contratados", como avança o ministério.

Como tal, no regime de mobilidade interna foram "distribuídos mais de 1.700 horários completos e cerca de 400 horários incompletos", sendo que os restantes 13 mil docentes "mantiveram a colocação nas escolas onde estiveram no ano letivo anterior".

Cerca de 300 docentes ficaram em "ausência de componente lectiva" e serão colocados "prioritariamente" nas listas de espera de recrutamento.

O Ministério da Educação indica também que, durante os quatro anos da atual legislatura, cerca de oito mil professores ficaram vinculados aos quadros.